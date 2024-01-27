Овчинников оценил потенциал Аршавина, Жирков и Мостового в качестве тренеров

Экс-вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал о подготовке новый специалистов.

«Что касается Аршавина, Мостового, Жиркова, других ребят, которые учатся в этой группе, то все они только в начале своего тренерского пути. Они были большими футболистами, у них есть знание и понимание футбола. Перед ними, благодаря их именами, наверное, в дальнейшем открыты разные дороги. Пока они набираются опыта, познают азы тренерской профессии. Но только время может показать, как каждый из них воспользуется обучением в Академии РФС, что он вынесет отсюда. Возможно, кто-то пойдет по другой стезе, станет управленцем. Кстати, у нас была очень сильная группа, обучавшаяся на лицензию «PRO-УЕФА». Ее выпускники уже проявляют себя как тренеры — это Игнашевич, Мусаев, Шаронов, Березуцкие и другие. Эти тренеры востребованы. Из тех, кто сейчас учится на «PRO-УЕФА» — Дмитрий Комбаров, Заур Тедеев, Сергей Рыжиков. Артем Ребров уже завершил две программы и сейчас подал документы на обучение на лицензию «А-УЕФА». Он очень заинтересован, серьезно к этому относится и недаром занимает одну из руководящих должностей в «Спартаке», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Андрей Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходят Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.