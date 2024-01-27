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Сегодня, 13:46

Овчинников оценил потенциал Аршавина, Жирков и Мостового в качестве тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь сборной России и начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал о подготовке новый специалистов.

«Что касается Аршавина, Мостового, Жиркова, других ребят, которые учатся в этой группе, то все они только в начале своего тренерского пути. Они были большими футболистами, у них есть знание и понимание футбола. Перед ними, благодаря их именами, наверное, в дальнейшем открыты разные дороги. Пока они набираются опыта, познают азы тренерской профессии. Но только время может показать, как каждый из них воспользуется обучением в Академии РФС, что он вынесет отсюда. Возможно, кто-то пойдет по другой стезе, станет управленцем. Кстати, у нас была очень сильная группа, обучавшаяся на лицензию «PRO-УЕФА». Ее выпускники уже проявляют себя как тренеры — это Игнашевич, Мусаев, Шаронов, Березуцкие и другие. Эти тренеры востребованы. Из тех, кто сейчас учится на «PRO-УЕФА» — Дмитрий Комбаров, Заур Тедеев, Сергей Рыжиков. Артем Ребров уже завершил две программы и сейчас подал документы на обучение на лицензию «А-УЕФА». Он очень заинтересован, серьезно к этому относится и недаром занимает одну из руководящих должностей в «Спартаке», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Андрей Аршавин начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходят Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников, Динияр Билялетдинов, Игорь Денисов.

Источник: https://sport24.ru/football/news-615546-ovchinnikov-otsenil-potentsial-arshavina-zhirkov-i-mostovogo-v-kachestve-trenerov
Александр Мостовой
Андрей Аршавин
Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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