Агент малийского вратаря Диарра подтвердил информацию об интересе «Зенита»

Агент вратаря сборной Мали Джиги Диарра Тауфик Халед прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита».

«Зенит» заинтересован в услугах Джиги Диарра? Да, это правда. Мы контактируем с клубом", — приводит слова Халеда Sport24.

Ранее об интересе «Зенита» к малийскому вратарю сообщил Africafoot. Отмечалось, что 28-летним голкипером также интересуются «Днепр-1» и «Касымпаша».

Диарра сейчас выступает за национальную команду в Кубке африканских наций. В составе сборной Мали он провел на турнире 3 матча и в двух играх отстоял на ноль.

За танзанийский «Янг Африканс» Диарра провел 25 матчей и в 13 встречах оставил ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость малийца в 200 тысяч евро.