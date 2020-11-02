Овчинников чуть не подрался с фанатами ЦСКА. Один из болельщиков оскорблял тренера

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после победы над «Ротором» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ подвергся оскорблениям болельщиков в волгоградском аэропорту. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.

На видео видно, что игроки и тренерский штаб ЦСКА идут по аэропорту, и слышны выкрики болельщиков. Один из них оскорбил «Босса», Овчинников развернулся к обидчику, однако его сдержали представили армейского клуба.

Другие фанаты ЦСКА сразу принесли извинение тренеру: «В семье не без урода».