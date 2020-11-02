РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Овчинников чуть не подрался с фанатами ЦСКА. Один из болельщиков оскорблял тренера

15:37
Теги:

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников после победы над «Ротором» (1:0) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ подвергся оскорблениям болельщиков в волгоградском аэропорту. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал OFNEWS / Новости Околофутбола.

На видео видно, что игроки и тренерский штаб ЦСКА идут по аэропорту, и слышны выкрики болельщиков. Один из них оскорбил «Босса», Овчинников развернулся к обидчику, однако его сдержали представили армейского клуба.

Другие фанаты ЦСКА сразу принесли извинение тренеру: «В семье не без урода».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3213
Все опросы
Кто фаворит РПЛ?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов», ЦСКА — первый и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир