Отменив гол ЦСКА, Шафеев ошибочно не удалил армейца Жоао Виктора

На 31-й минуте матча 7-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» судья Рафаэль Шафеев после ВАР-вмешательства правильно отменил гол красно-синих из-за фола в атаке Жоао Виктора, нарушившего правила в борьбе с Джоном Кордобой. Но рефери ошибочно не вынес защитнику армейцев второе предупреждение и не удалил его.

На 27-й минуте Жоао Виктор задержал соперника руками, сорвав перспективную атаку «быков». И уже после этого армейцы провели свою голевую атаку.

Похожий фол, задержку, он совершил на 20-й минуте, тоже прервав проход Кордобы. Тогда Шафеев верно оценил его действия и правильно выбрал вид дисциплинарной санкции для его наказания. Рефери не стал удалять игрока красно-синих за лишение Кордобы явной возможности забить гол, а лишь вынес предупреждение за срыв атаки, потому что у нападающего «быков» такой явной возможности не возникло.

Выходит, что в центральной игре 7-го тура бригада Шафеева совершила три ключевые ошибки. Не был удален Жоао Виктор, ошибочно наказан красной карточкой Кордоба и в самом конце встречи не назначен пенальти в пользу ЦСКА после контакта мяча с рукой Виктора Са.