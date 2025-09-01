Умяров поздравил московских школьников с Днем знаний

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в разговоре с «СЭ» вспомнил об учебе в школе.

«Впечатления самые положительные, потому что во времена моей учебы таких школ, конечно же, не было. На секундочку захотелось даже вернуться в стены своей школы. Футбольное поле тоже на высшем уровне. Хотелось бы, конечно, отметить инфраструктуру школы и все, что рядом с ней. Поэтому самые положительные ощущения.

Наверное, когда смотрел фильмы или сериалы о школах, то хотелось, конечно, чтобы это было так. Сейчас, я думаю, по крайней мере московские школы стараются выглядеть подобным образом. Московские школьники, от всей души поздравляю вас с Днем знаний, с началом учебного года. Будьте здоровы и учитесь хорошо», — сказал Умяров «СЭ» в обновленной московской школе №1571.

После 7 туров РПЛ «Спартак» идет на 6-м месте в турнирной таблице с 11 очками.