Отец Влашича рассказал о травме футболиста ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал о травме хавбека.

Полузащитник ЦСКА прошел обследование после травмы колена, полученной в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1). Как сообщает пресс-служба армейского клуба, по итогам обследования у Влашича диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.

«Мы сразу отослали все данные специалистам в Лондоне. Они подтвердили диагноз. У него отек, который пока мешает нормально тренироваться. Также проконсультируемся со специалистами в Тель-Авиве. Нужно выбрать правильную систему восстановления», — приводит слова Йошко Влашича Index.hr.

Напомним, в игре с «Уфой» Влашич вышел на поле в стартовом составе, но попросил замену в перерыве.

23-летний хорват в нынешнем сезоне РПЛ забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 26 матчах.