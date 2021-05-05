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Отец Влашича рассказал о травме футболиста ЦСКА

21:51
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал о травме хавбека.

Полузащитник ЦСКА прошел обследование после травмы колена, полученной в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:1). Как сообщает пресс-служба армейского клуба, по итогам обследования у Влашича диагностировано частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани.

«Мы сразу отослали все данные специалистам в Лондоне. Они подтвердили диагноз. У него отек, который пока мешает нормально тренироваться. Также проконсультируемся со специалистами в Тель-Авиве. Нужно выбрать правильную систему восстановления», — приводит слова Йошко Влашича Index.hr.

Напомним, в игре с «Уфой» Влашич вышел на поле в стартовом составе, но попросил замену в перерыве.

23-летний хорват в нынешнем сезоне РПЛ забил 11 голов и отдал пять результативных передач в 26 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.index.hr/sport/clanak/josko-vlasic-nikola-pati-u-rusiji-ali-ne-bojim-se-zovu-ga-velikani/2273249.aspx?index_tid=114736

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