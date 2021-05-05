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Отец Влашича считает, что полузащитнику пора покинуть ЦСКА

21:42
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича рассказал, каким видит будущее своего сына.

Контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до 2024 года. Сумма выкупа футболиста составляет 35 миллионов евро.

«Ему нужен новый вызов. Другая философия и новые партнеры. Это нормально после того, как за три года он многого добился в этой команде.

Сейчас ЦСКА находится не в лучшей форме. Все, кто видел последние матчи, это подтвердят. Ивице Оличу предстоит много работы. Команда потеряла ритм. И от этого страдает игра Влашича», — приводит слова Влашича-старшего Index.hr.

Он подтвердил, что к футболисту постоянно проявляют интерес другие клубы.

«Прошлым летом были серьезные предложения. Но ЦСКА хотел получить 35 миллионов евро.

Я не беспокоюсь за будущее Николы. Он — лучший игрок чемпионата России. И заслуженно добился этого статус. Он выступает за команду, в которой сложнее добиться успеха, чем в «Зените», — добавил Йошко.

Ранее футболисту сборной Хорватии был поставлен диагноз «частичное повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава с воспалением жировой ткани».

23-летний игрок провел 34 матча в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.index.hr/sport/clanak/josko-vlasic-nikola-pati-u-rusiji-ali-ne-bojim-se-zovu-ga-velikani/2273249.aspx?index_tid=114736

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