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Отец Марадишвили: «Урал» со мной на связь не выходил. Костя — игрок «Локомотива»

Алина Савинова
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Коба Марадишвили, отец и агент полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, прокомментировал информацию о возможном переходе своего сына в «Урал».

«Я являюсь не только отцом, но и представителем своего сына, поэтому должны сначала связаться со мной, а потом решение за футболистом. Ни «Урал», ни кто-либо другой со мной на связь не выходил. Сейчас мой сын — игрок «Локомотива», — цитирует Марадишвили-старшего Sport24.

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде футболиста.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл в 26 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, отметился 2 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-25-otets-maradishvili-ural-so-mnoy-ne-svyazyvalsya-kostya-igrok-lokomotiva
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