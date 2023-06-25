Гладилин оценил способность «Балтики» и «Рубина» навязать борьбу командам РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «Рубин» и «Балтика» способны в новом сезоне РПЛ навязать борьбу своим соперникам.

«Они будут и в чемпионате стараться, и в Кубке. Разница в классе небольшая. Если они хорошо подготовятся, если будут играть с полной самоотдачей, то они в каждом матче будут серьезными соперниками для любой команды», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем первой лиги, а «Балтика» заняла второе место. Обе команды вышли в РПЛ.

Первый тур нового сезона чемпионата России пройдет с 21 по 23 июля.