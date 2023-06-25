Гладилин оценил способность «Балтики» и «Рубина» навязать борьбу командам РПЛ
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что «Рубин» и «Балтика» способны в новом сезоне РПЛ навязать борьбу своим соперникам.
«Они будут и в чемпионате стараться, и в Кубке. Разница в классе небольшая. Если они хорошо подготовятся, если будут играть с полной самоотдачей, то они в каждом матче будут серьезными соперниками для любой команды», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».
По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем первой лиги, а «Балтика» заняла второе место. Обе команды вышли в РПЛ.
Первый тур нового сезона чемпионата России пройдет с 21 по 23 июля.
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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