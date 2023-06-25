Агент Сафонов: «Тюкавин — игрок «Динамо», и пока будут действовать контракт, он останется в клубе»
Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, что футболист пока не планирует покидать клуб.
«Тюкавин — игрок «Динамо», и пока будет действовать контракт и соблюдаться условия, он останется в клубе. Никто никогда не дает клятвенные обещания в футболе, но сейчас такая обстановка в России и мире, что бессмысленно разговаривать о какой-то Европе. Никто не скрывает, что Тюкавин хочет в Европу. Но насколько это сейчас реально? На данный момент у нас контракт, который всех устраивает. Хотелось бы, чтобы такие условия были и дальше. Но если «Динамо» захочет нас продать в Европу, то будем рассматривать все варианты», — цитирует Сафонова Sport24.
В минувшем сезоне 20-летний Тюкавин провел 38 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Урал – ЦСКА
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