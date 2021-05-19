Экс-тренер «Локо» Семин рассказал, в какой чемпионат лучше уехать Кварацхелии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о будущем грузинского полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича созрел для переезда в европейский чемпионат. У него есть все качества для этого. Но еще нужно много работать, чтобы заиграет именно в топ-клубе. Что значит он перерос чемпионат России? Я не могу так сказать.

В какой чемпионат ему лучше уехать? В Голландию. Он там будет забивать! Там много индивидуальных игроков, ему это под руку. А после у него будет много времени для того, чтобы набраться новых футбольных премудростей, которые ему позволят двигаться дальше", — сказал Семин «СЭ».

Ранее, 19 мая, отец 20-летнего Кварацхелии, Бадри Кварацхелия заявил, что его сын точно уйдет из казанской команды в летнее трансферное окно.

(Владислав Флегонтов)