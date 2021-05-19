Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Экс-тренер «Локо» Семин рассказал, в какой чемпионат лучше уехать Кварацхелии

13:58
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» рассказал, что думает о будущем грузинского полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии.

«Хвича созрел для переезда в европейский чемпионат. У него есть все качества для этого. Но еще нужно много работать, чтобы заиграет именно в топ-клубе. Что значит он перерос чемпионат России? Я не могу так сказать.

В какой чемпионат ему лучше уехать? В Голландию. Он там будет забивать! Там много индивидуальных игроков, ему это под руку. А после у него будет много времени для того, чтобы набраться новых футбольных премудростей, которые ему позволят двигаться дальше", — сказал Семин «СЭ».

Ранее, 19 мая, отец 20-летнего Кварацхелии, Бадри Кварацхелия заявил, что его сын точно уйдет из казанской команды в летнее трансферное окно.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Прежний ЦСКА мы уже не увидим. У армейцев будет новая команда
В Евросоюзе прокомментировали ситуацию с Медведчуком
Как сложилась судьба парализованного актера Евгения Волоцкого
Вкус детства: как приготовить настоящие чебуреки дома

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд