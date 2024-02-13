Олич заявил, что не стал бы переходить в «Спартак», работая тренером ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о том, готов ли он рассматривать предложение от «Спартака».

«Если придет предложение от любого клуба в мире, надо садиться думать. Надо смотреть, что хочет клуб, какие у него желания, цели и планы. О принципиальных командах: я работаю как профессионал. Но если бы вы спросили меня, когда я был тренером ЦСКА, сказал бы: «Нет, в «Спартак» не перейду», — приводит слова Олича Metaratings.ru.

Как футболист Олич выступал за ЦСКА с 2003 по 2006 год. Вместе с армейцами он трижды становился чемпионом России, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА.

Хорват был главным тренером красно-синих с марта по июнь 2021 года.