Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

5 мая, 21:24

Личка: «Я хотел, чтобы некоторые игроки ушли из «Динамо». Они оставались в ротации и тормозили команду»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, как он хотел изменить состав команды перед началом текущего сезона.

«Просил ли я об усилении? Понятно, что всегда идет разговор. Я хотел сначала, чтобы некоторые игроки ушли. Они были в команде 2-3 года, но оставались игроками ротации и, как я думал, тормозили команду. Их не убрали. Макаров и Даса? Не хочу называть по именам, потому что это нечестно.

Я не знал, как будет готов Милан Майсторович, поэтому хотел одного центрального защитника. Одного левого защитника. Я хотел конкуренцию слева, потому что Скопинцев прогрессировал бы, если бы был игрок на его позиции. Сильянов? Такая возможность была, но все уперлось в деньги.

Воробьев? Да, зимой не получилось забрать его, я хотел взять его летом, потому что это была бы хорошая альтернатива Тюкавину. Я достаточно хорошо знаю Воробьева, он может играть не только на одной позиции, а закрыть две-три», — сказал Личка в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

Также Личка признался, что просил руководство «Динамо» приобрести и других игроков, с которыми был знаком по «Оренбургу»: Матиаса Переса и Александра Эктова.

«У Переса аргентинский характер. Питбуль на поле, который не любит проигрывать даже на тренировках. Эктов был одной из возможностей, если бы ушел Эли Даса. Он мог бы играть слева и справа.

Они никогда не играли за большие клубы? А кто будет работать на поле? Звезды? Или ноунеймы? Тебе нужны ноунейм-игроки, которые помогут характером. Да, у меня Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Чавес... Это звезды, а кто будет работать на поле? Бителло будет прыгать в подкаты? Карраскаль? Ноунейм-игроки сделают черновую работу за звезд, чтобы те могли играть», — добавил Личка.

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Ролан Гусев.

В первой игре после ухода Лички бело-голубые в меньшинстве переиграли «Крылья Советов» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ.

Источник: Youtube-канал «Это футбол, брат»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Асылхан

    В РПЛ собрались суперменеджеры строят схемы , задачи , графики , берут обязательства , планы работ , процедуры. Только для тренера нужен по мимо опыта , знаний , интеллекта еще и везение . Когда все попадает в струю . Они этого не понимают . Тот же Спартак , только заиграла команда опять купли продажи наполеоновские планы.

    07.05.2025

  • Dron56

    доживем ! несомневайтесь !!!

    06.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Самое непонятное, чего сейчас-то уволили? Хотя б конца сезона дождались.

    06.05.2025

  • Адекват

    Личка уперся в потолок тем, что потерял раздевалку. Вот вчера бились до последнего как могли. Пусть где-то и криво и в своем стиле как тупо заработавший красную Караскаль, но бились до конца. При Личке ни разу в этом сезоне такого не видел. Или раскатывали почти в одну калитку или опускали руки при первых же трудностях. А еще в прошлом сезоне был фарт (победные голы на последних минутах матча), а в этом фарт пропал, что думаю тоже послужило причиной увольнения. Опять же фарт в прошлом году был именно от того, что бились до конца. Ну и в завершении. Я 42 года болею за Динамо. Мне все равно на красивую игру. Хочется просто до чемпионства дожить)

    06.05.2025

  • Асылхан

    Манагеры друг перед другом ставят задачи по цепочке . Тренер об этом может не знать , за невыполнение они не уходят находят виноватого. Марцел доказал что может работать в серьезном клубе , его акции выросли.

    06.05.2025

  • ёzhic8

    Хотел защитников? Ну да, и отпустил Бессмертного с Лепским Травмы Тюкавина и Маухуба? Ну да, и отпустил Грулева Не мешки ворочать В общем, лучше бы молчал - впечатление хорошее сохранил бы

    06.05.2025

  • Mick Bush

    Макаров, футболист, который время от времени может красиво убрать под себя мяч несколько раз.Что ещё он может на уровне требований ФК "Динамо"? Я не динамовец, но Динамо уважаю. 9-ый подьезд на старом Динамо долго был для меня 2-3 домом, спасибо всем тренерам, которые меня тренировали.

    06.05.2025

  • Михаси

    Объясните в чем виноват Личка? В том, что команда играла красиво? Хотелось эту игру смотреть? Но какой-то ноунейм Гафин, непонятно откуда возникший, руководит великим клубом?

    06.05.2025

  • spar001

    и тут возникает закономерный вопрос... Макаров, который как говорят, получает 8 млн. руб. в месяц:scream: и у которого плохие отношения с коучем, который хотел от него избавится, не забивает из убойной позиции и тем самым отправляет этого тренера в оставку, он случайно не забил, потому ноги кривые или это было не случайно?

    06.05.2025

  • gan75

    Европеец...

    06.05.2025

  • Bor010279

    Первая игра, когда команда проявила волю и характер. Когда действительно билась за результат. И заслуженно победила - 3:1. С Личкой такого не было.

    06.05.2025

  • Bor010279

    Нужно гнать Карраскаля. Человек, который думает только о себе, играет в свое удовольствие, часто терет мячи, необоснованно идет в обводку, бьет по воротам, когда лучше сыграть в пас, недисциплинированный, анархист на поле, расхолаживает игроков и еще много недостатков, которые значительно перевешивают те немногие достоинства. Гнать из команды. И пусть играет молодой Окишор

    06.05.2025

  • Александр Максаков

    Даже сейчас он не может назвать фамилии , так будет не честно . Ну и правильно уволили , раз ты и нашим и вашим - жиполист .

    06.05.2025

  • Pavel

    Гафина гнать надо! Абслютная бестолочь!

    06.05.2025

  • Леоныч

    ну теперь-то чего огорчаться? Скоро у Лички будет новое руководство.. А может, и не будет- во всяком случае, в России- зависит от того, как он себя поведёт и не начнёт ли строить из себя обиженного...

    06.05.2025

  • Леоныч

    То есть, это был главный тренер, с которым никто не считался? Привозили ему всяких маухубов, не спросив, а он потом не знал , что с ними делать? А пан Марцел- он же хороший парень, не будет же он обострять отношения... А вот потом, после увольнения, уже можно рассказывать, как он хотел, а на его хотелки клали... Конечно, скорее всего, Бувач не дал перетащить в "Динамо" супер-игроков из "Оренбурга" : Марцелу они были нужны больше для усиления поддержки из "раздевалки", но вот решение в таких случаях- за спортивным директором.

    06.05.2025

  • Динамов

    Гнать нужно и руководство и Личку. Но руководство подленько выставило Личку крайним, хотя в реальности виновато ЕЩЁ БОЛЬШЕ, чем Личка!

    06.05.2025

  • инок

    Немного огорчает, что между Личкой и руководством нет какого-то постоянного, близкого, делового контакта. Тренер отдельно, руководство Динамо отдельно..

    05.05.2025

  • AnTaras

    И зачем оправдываться. И так всё понятно. Увольнение за 4 тура о многом говорит.

    05.05.2025

  • Dron56

    Наверно увольнение Лички это большая ошибка руководства. На следущий сезон Динамо прибавила бы , третий год самый продуктивный но ... Нужно гнать не Личку а руководство. Точка.

    05.05.2025

  • Гаррри

    Понесло пана...

    05.05.2025

    • Отец Гладышева: «Забил, что теперь, сразу в «Зенит»? Нет, нет и еще раз нет»

    Opta: шансы «Краснодара» на чемпионство выросли до 78 процентов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости