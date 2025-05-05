Личка: «Я хотел, чтобы некоторые игроки ушли из «Динамо». Они оставались в ротации и тормозили команду»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о том, как он хотел изменить состав команды перед началом текущего сезона.

«Просил ли я об усилении? Понятно, что всегда идет разговор. Я хотел сначала, чтобы некоторые игроки ушли. Они были в команде 2-3 года, но оставались игроками ротации и, как я думал, тормозили команду. Их не убрали. Макаров и Даса? Не хочу называть по именам, потому что это нечестно.

Я не знал, как будет готов Милан Майсторович, поэтому хотел одного центрального защитника. Одного левого защитника. Я хотел конкуренцию слева, потому что Скопинцев прогрессировал бы, если бы был игрок на его позиции. Сильянов? Такая возможность была, но все уперлось в деньги.

Воробьев? Да, зимой не получилось забрать его, я хотел взять его летом, потому что это была бы хорошая альтернатива Тюкавину. Я достаточно хорошо знаю Воробьева, он может играть не только на одной позиции, а закрыть две-три», — сказал Личка в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

Также Личка признался, что просил руководство «Динамо» приобрести и других игроков, с которыми был знаком по «Оренбургу»: Матиаса Переса и Александра Эктова.

«У Переса аргентинский характер. Питбуль на поле, который не любит проигрывать даже на тренировках. Эктов был одной из возможностей, если бы ушел Эли Даса. Он мог бы играть слева и справа.

Они никогда не играли за большие клубы? А кто будет работать на поле? Звезды? Или ноунеймы? Тебе нужны ноунейм-игроки, которые помогут характером. Да, у меня Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Чавес... Это звезды, а кто будет работать на поле? Бителло будет прыгать в подкаты? Карраскаль? Ноунейм-игроки сделают черновую работу за звезд, чтобы те могли играть», — добавил Личка.

«Динамо» в четверг, 1 мая, объявило об уходе Лички с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Ролан Гусев.

В первой игре после ухода Лички бело-голубые в меньшинстве переиграли «Крылья Советов» (3:1) в матче 27-го тура РПЛ.