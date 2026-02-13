Отец Кокшарова — о будущем сына: «Он будет восстанавливаться и тренироваться в «Краснодаре»

Эдуард Кокшаров, отец 20-летнего нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем сына.

«У Александра действующий контракт с «Краснодаром». В этом клубе он будет восстанавливаться и тренироваться. На сегодняшний момент он находится в расположении «Краснодара». Он восстанавливается после старой травмы, все идет по плану. Пока трудно говорить о будущем Саши», — сказал Кокшаров «СЭ».

Контракт нападающего с «Краснодаром» действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 700 тысяч евро.