Черчесов рассказал, готов ли он пожать руку Игорю Денисову

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, готов ли он пожать руку экс-полузащитнику «Динамо» Игорю Денисову.

У тренера в период работы в московском клубе был конфликт с футболистом.

«Есть футболист и есть личность, которая так или иначе на что-то реагирует. Я не хочу смешивать эти понятия. Могу подтвердить: другого такого игрока у меня не было. У Денисова не было паса шведкой или диагоналей на 70 метров в ногу, но он читал игру, оказывался в том месте, в котором больше всего нужен был. Плюс лидерские качества — он требовал с игроков.

Я ни разу не видел Денисова довольным — даже после выигранных матчей. Как тренер не могу этого не видеть и не имею права оценивать футболиста категориями «люблю — не люблю». А по поводу того, что было... Я сам не сахар был, когда играл, все прекрасно понимаю. Будем мы с Денисовым дружить или нет — это одна ситуация. Взаимоотношения футболиста и тренера — другая. Не надо их путать.

Не будет ли проблемой пожать ему руку при встрече? У меня вообще ни с кем проблем нет. Я никогда ни с кем ничего не делю», — приводит «Чемпионат» слова Черчесова.