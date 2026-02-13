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Черчесов рассказал, готов ли он пожать руку Игорю Денисову

Станислав Черчесов и Игорь Денисов.
Фото Антон Денисов, РИА Новости

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, готов ли он пожать руку экс-полузащитнику «Динамо» Игорю Денисову.

У тренера в период работы в московском клубе был конфликт с футболистом.

«Есть футболист и есть личность, которая так или иначе на что-то реагирует. Я не хочу смешивать эти понятия. Могу подтвердить: другого такого игрока у меня не было. У Денисова не было паса шведкой или диагоналей на 70 метров в ногу, но он читал игру, оказывался в том месте, в котором больше всего нужен был. Плюс лидерские качества — он требовал с игроков.

Я ни разу не видел Денисова довольным — даже после выигранных матчей. Как тренер не могу этого не видеть и не имею права оценивать футболиста категориями «люблю — не люблю». А по поводу того, что было... Я сам не сахар был, когда играл, все прекрасно понимаю. Будем мы с Денисовым дружить или нет — это одна ситуация. Взаимоотношения футболиста и тренера — другая. Не надо их путать.

Не будет ли проблемой пожать ему руку при встрече? У меня вообще ни с кем проблем нет. Я никогда ни с кем ничего не делю», — приводит «Чемпионат» слова Черчесова.

Игорь ДЕНИСОВ (справа) и Станислав ЧЕРЧЕСОВ.«Пошли в душ — я тебе там шею сломаю». Игорь Денисов — о ссоре с Черчесовым

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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