«Торпедо» арендовало Уткина у «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин на правах аренды перешел в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

26-летний футболист провел первую часть сезона в аренде в «Балтике». Он по разу вышел на поле в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

Уткин является воспитанником «Краснодара». Полузащитник перешел в «Ростов» летом 2022 года. Также он ранее выступал за «Ахмат».

После 21 матча «Торпедо» с 21 очком занимает 15-е место в Первой лиге. «Ростов» (21 очко) идет 11-м в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.