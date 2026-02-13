«Торпедо» арендовало Уткина у «Ростова»
Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин на правах аренды перешел в «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.
Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
26-летний футболист провел первую часть сезона в аренде в «Балтике». Он по разу вышел на поле в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.
Уткин является воспитанником «Краснодара». Полузащитник перешел в «Ростов» летом 2022 года. Также он ранее выступал за «Ахмат».
После 21 матча «Торпедо» с 21 очком занимает 15-е место в Первой лиге. «Ростов» (21 очко) идет 11-м в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
Источник: ФК «Торпедо»
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|29.08
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|- : -
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|17:30
|Краснодар – Ростов
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|20:00
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|29.08
|20:00
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|- : -
|30.08
|15:00
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Зенит
|5
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Александр Соболев
Зенит
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Краснодар
|3
|П
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Спартак
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Юрий Горшков
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|
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Виктор Окишор
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|И
|К
|Ж
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|1
|1
|
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