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Сегодня, 16:37

Осинькин: «Будем свежее в весенней части сезона»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о состоянии команды после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 18-го тура РПЛ.

— В прошлом году вы делали большую ставку на Кубок, далеко прошли. В этом вы довольно рано из него выбыли. Учитывая, что будет меньшее количество матчей, это плюс или минус?

— Специально мы в Кубке ничего не делали. Мы действительно проделали ротацию с составом. Мы были в шаге от того, чтобы пройти ЦСКА. Мы хорошо отыграли Кубок, но сейчас он так составлен, что дойти до финиша очень трудно. Особенно таким командам, как Крыльям. У Спартака, Зенита, Краснодара больше возможностей ротировать состав. Сейчас мы просто учитываем, что количество игр в весенней части чемпионата будет меньше. Посвежее будем. Все это же это влияет на психологическое состояние. Давайте будем оптимистами.

После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.

РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Игорь Осинькин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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