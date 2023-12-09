Осинькин: «Будем свежее в весенней части сезона»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о состоянии команды после поражения от «Спартака» (0:3) в матче 18-го тура РПЛ.

— В прошлом году вы делали большую ставку на Кубок, далеко прошли. В этом вы довольно рано из него выбыли. Учитывая, что будет меньшее количество матчей, это плюс или минус?

— Специально мы в Кубке ничего не делали. Мы действительно проделали ротацию с составом. Мы были в шаге от того, чтобы пройти ЦСКА. Мы хорошо отыграли Кубок, но сейчас он так составлен, что дойти до финиша очень трудно. Особенно таким командам, как Крыльям. У Спартака, Зенита, Краснодара больше возможностей ротировать состав. Сейчас мы просто учитываем, что количество игр в весенней части чемпионата будет меньше. Посвежее будем. Все это же это влияет на психологическое состояние. Давайте будем оптимистами.

После сегодняшней игры «Спартак» обошел «Крылья Советов» в турнирной таблице чемпионата России — 5-е место и 30 очков. Самарцы с 29 очками опустились на 6-ю строчку.