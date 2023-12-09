Осинькин: «Большая надежда на то, что мы не потеряем людей и после сборов станем еще сильней»
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил прошедшую часть сезона для команды. 9 декабря самарцы на выезде проиграли «Спартаку» (0:3) в матче 18-го туреа РПЛ.
— Как оцените прошедшую часть сезона?
— Между четверкой и пятеркой. Мы максималисты, хотим еще больше. Единственное изменение в составе — уход Коваленко. В прошлом году мы боролись за выживание. Этот год — мы провели с третьего по шестое место. Это большая разница, она значимая. Я сейчас поблагодарил ребят. Они повели хорошую работу. Мы друг другу доверяли. Хотим быть еще сильнее. Большая надежда на то, что мы не потеряем людей и после сборов станем еще сильней.
— Стоит ли что-то менять, чтобы не играть в такую погоду? И повлияла ли она на исход матча?
— В наше время говорили, что матч состоится при любой погоде. На эти вещи надо смотреть таким образом, какое отношение — так и бывает. Если бы мы посмотрели на хронику, то там тоже такое было и ничего. На сегодняшний исход матча погода не повлияла. Могли сыграть и по-другому, но это просто был футбол, в котором кто-то оказался сильнее. Если поменять местами словами осень-весна, разве откуда-то появится игровые даты? Не все так просто. В идеале — не залезать в декабрь. В прошлом сезоне мы и в феврале начинали. Желательно не залазить в северные города, где действительно сложно по условиям. Было бы здорово, если бы одна из арен в Москве была крутой, есть южные города, есть арена Зенита. А зима и в следующем году придет.
«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 18 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|2 : 0
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|3 : 0
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4