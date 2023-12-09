Гендир «Спартака» Малышев — о будущем Абаскаля: «На данный момент он наш главный тренер»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера Гильермо Абаскаля.

«На данный момент Абаскаль наш главный тренер. Совет директор всегда оценивает работу главного тренера. Если ли вероятность, что Абаскаль покинет клуб? Если будет какое-то решение, то мы обязательно вам сообщим его», — сказал Малышев.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.