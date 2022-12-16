Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:35

Осинькин — о возможном уходе лидеров: «Минимальная степень готовности к таким ситуациям есть всегда»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в комментарии для «СЭ» высказался о возможном уходе нападающего Максима Глушенкова и полузащитника Сергея Пиняева зимой.

«Мы прекрасно понимали, что в любой момент возможен уход наших лидеров. Тем не менее мы всегда хотели бы видеть их в нашей команды подольше. Минимальная степень готовности к таким ситуациям есть всегда, а конкретика будет только по факту», — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей.

Сергей Пиняев. Осинькин подтвердил заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Глушенкове
Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
Максим Глушенков
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЧМ-2022 получил финал мечты: Месси против Мбаппе
Шведка Сильвстедт могла стать горнолыжницей, но предпочла съемки в мужских журналах
Медведев указал на выступление НАТО в качестве стороны конфликта на Украине
Три человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как освоить новую профессию
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Гендиректор «Балтики»: «Надеюсь, в РПЛ мы не повторим путь «Факела» или «Торпедо»
«Локомотив» заплатит за Пиняева и Глушенкова в сумме около 700 миллионов рублей
Осинькин подтвердил заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Глушенкове
Гендиректор «Балтики» подтвердил интерес «Спартака» к вратарю Бориско
Гендиректор «Зенита» Медведев высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
Агент Изидора заявил, что будущее игрока пока не определено
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Осинькин подтвердил заинтересованность «Локомотива» в Пиняеве и Глушенкове

Гендиректор «Балтики»: «Надеюсь, в РПЛ мы не повторим путь «Факела» или «Торпедо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости