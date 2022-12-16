«Локомотив» заплатит за Пиняева и Глушенкова в сумме около 700 миллионов рублей

Стало известно, сколько будет стоить трансфер полузащитников «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. По данным «РБ Спорт», покупка футболистам обойдется «Локомотиву» в сумме примерно в 700 миллионов рублей.

За Пиняева «Локомотив» заплатит 200 миллионов отступных и 60 миллионов подписного бонуса игроку. За Глушенкова железнодорожникам потребуется выложить 200 миллионов рублей и 50 миллионов футболисту в качестве подписного бонуса. Агенты футболистов получат около 200 миллионов рублей. В сумме получится 700 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что «Локомотив» выкупит у «Крыльев» Пиняева и Максима Глушенкова за 400 миллионов рублей. В ближайшее время стороны должны уладить все детали, после чего сделка будет оформлена.