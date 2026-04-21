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Осинькин — о третьей победе «Сочи» подряд: «Хотим показать, что нас рано хоронили»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Сочи» одержал третью победу подряд и за три последних тура набрал столько же очков, сколько за предыдущую часть сезона.

«Я знаю, что такого [трех побед подряд] не было с 2022 года — достаточно давно. Самое ценное, конечно, что это в такой момент. Мы хотим показать, что нас рано хоронили, что мы боремся, мы живы. То, как ребята сейчас отдаются, это история очень красивая. Она по отношению, профессионализму и страсти прямо идеальная», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» (18 очков) остается на последнем месте в РПЛ. Команда Игоря Осинькина на 4 очка отстает от зоны стыковых матчей за место в высшем дивизионе. В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Матч пройдет 26 апреля.

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РПЛ
ФК Сочи
Игорь Осинькин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
4
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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 10
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 4
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