Осинькин — о третьей победе «Сочи» подряд: «Хотим показать, что нас рано хоронили»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Крыльев Советов» (2:1) в 26-м туре РПЛ.

«Сочи» одержал третью победу подряд и за три последних тура набрал столько же очков, сколько за предыдущую часть сезона.

«Я знаю, что такого [трех побед подряд] не было с 2022 года — достаточно давно. Самое ценное, конечно, что это в такой момент. Мы хотим показать, что нас рано хоронили, что мы боремся, мы живы. То, как ребята сейчас отдаются, это история очень красивая. Она по отношению, профессионализму и страсти прямо идеальная», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

«Сочи» (18 очков) остается на последнем месте в РПЛ. Команда Игоря Осинькина на 4 очка отстает от зоны стыковых матчей за место в высшем дивизионе. В следующем туре сочинцы на выезде сыграют с московским «Динамо». Матч пройдет 26 апреля.

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