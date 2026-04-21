Агент Лички: «Марцел готов работать в РПЛ. Но предложений нет»

Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении специалиста в РПЛ.

«Марцел готов вернуться в Россию и работать в РПЛ. Но предложений никаких нет. Новости, которые появляются в СМИ — слухи. Но, конечно, Личка готов рассмотреть предложение от 5-6 топ клубов России», — сказал Николаев «СЭ».

Личка занимал должность главного тренера «Динамо» с 2023 по 2025 год. Последним местом работы чешского специалиста стал турецкий «Фатих Карагюмрюк».