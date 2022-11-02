Орлов: «Зимой «Торпедо» должно сделать минимум 5-6 приобретений, Талалаеву нужен материал»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Торпедо» в нынешнем сезоне.

Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России с 6 очками в 15 матчах.

«Первая команда на вылет — «Химки». Но «Торпедо» очень трудно. Они пропустили летний трансферный период. Им надо было обязательно укрепиться. Увы, у них не хватает мастеров для РПЛ. Зимой они должны сделать как минимум 5-6 приобретений. Тренер у них хороший. Талалаев может поставить игру, но ему нужен материал», — приводит Sport24 слова Орлова.

Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября нынешнего года.