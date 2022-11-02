Игонин объяснил, почему в основе «Зенита» мало воспитанников академии клуба

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин ответил на вопрос, почему в основе питерцев мало игроков из академии.

«Задача «Зенита» играть на уровне Лиги Чемпионов. Для того, чтобы давать результат сегодня привлекаются легионеры совершенно иного уровня и качества. К сожалению, сейчас школа по различным причинам не может подготовить игрока, который сразу смог бы с ними конкурировать.

Я думаю, что при отсутствии легионеров игроки бы появлялись. Получается так, что задача футбольного клуба расти и развиваться с тем, чтобы быть конкурентоспособными в Европе, движется быстрее, чем возможность подготовки и развития футболистов той же Академии. Существуют варианты с тем, чтобы игроки через другие клубы имели возможность вырасти в тех условиях конкуренции, которые необходимы — при помощи аренды или продажи. И мы видим, что результаты есть. Игроки появляются и их много, участвующих в чемпионатах России», — цитирует Игонина «Спорт день за днем».

После первой половины чемпионата «Зенит» лидирует в РПЛ с 39 очками, опережая, идущий вторым «Спартак» на 7 очков.