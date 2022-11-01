Орлов о Гогниеве: «Он цивилизованный и культурный человек в кавычках»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении Спартака Гогниева на должность главного тренера «Химок».

«Он сейчас себя полностью показал. Он — цивилизованный и культурный человек в кавычках. Как может быть такой главный тренер? Как он вообще может работать в футболе? Лобановский, Аркадьев и многие другие были очень образованными людьми. Они были образцом поведения. Гогниев не может управлять эмоциями, а как он тогда может управлять командой? А уровень эрудиции и знаний у него», — цитирует Орлова «Спорт день за днем».

После первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) Гогниев получил красную карточку за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Специалист досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол форварда химчан Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.