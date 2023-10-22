Орлов: «Спартак» мощно провел матч с «Пари НН». Литвинов должен играть в сборной»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:0) и порассуждал о борьбе за золото в чемпионате России.

«Гонка набирает обороты. «Зенит» вышел на второе место. С «Краснодаром» что-то не то сейчас творится в первых таймах. Матч с «Ростовом» дома «быки» вытащили, победили. Сейчас в Калининграде спасли игру с «Балтикой», увезли ничью. Хотя, мне кажется, хозяева были все же поближе к победе.

То есть все самое интересное еще впереди. Уже 11 ноября нас ждет отличная игра — «Зенит» — «Краснодар»!

«Спартак» подтянулся, мощно сыграл против «Пари НН», заслуженно победил. Помните, я не раз задавался вопросом, почему Литвинов играет в центре обороны, а не в опорной зоне. Он именно опорник. Способен и разрушать, и развивать атаки. Сегодня тренер выпустил его с первых минут в средней линии, и Руслан его, мягко говоря, не подвел. Не случайно же именно Литвинова признали лучшим игроком матча. На мой взгляд, Литвинов должен играть в сборной России. Он сильнее и Фомина, и Баринова, выглядит предпочтительнее и динамовца, и железнодорожника.

Соболев остался в запасе? Не думаю, что это воспитательная мера. Абаскаль же сам себе не враг. Это все скорее было сделано из каких-то тактических соображений. Александр хорошо вошел в игру после перерыва. Он прибавляет, чаще смещается во фланги, работает на поле, борется. Конечно, Соболев подвижнее того же Дзюбы, однако Артем не утратил своих козырей: умеет зацепиться за мяч, скинуть. Дзюба, конечно, полезен для «Локо», — сказал Орлов.