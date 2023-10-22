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Сегодня, 22:05

Отец Пруцева: «Хочется, чтобы Данил выходил в старте «Спартака», хорошо играл и забивал голы»

Алина Савинова
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Игорь Пруцев, отец полузащитника «Спартака» Данила Пруцева, отреагировал на забитый футболистом мяч в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН» (2:0).

Всего в текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 5 игр в чемпионате России.

«Данил забил гол — молодец, неплохо сыграл сегодня. Повлияет ли гол на игровое время? Тренер решает. Понятно, что как отцу, мне хочется, чтобы он выходил в старте, хорошо играл, забивал голы и отдавал передачи. Решение по стартовому составу принимает тренер. Только благодаря своему кропотливому труду и таланту он сможет прогрессировать. Понятно, что каждому спортсмену хочется играть. Данил — парень характерный, он не бросает весла, трудится, доказывает игрой и трудолюбием», — цитирует Игоря Пруцева Metaratings.ru.

«Спартак» набрал 20 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с «Факелом».

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-pruceva-khochu-chtoby-danil-vykhodil-v-starte-spartaka-zabival-goly-i-otdaval-peredachi-297723/
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Данил Пруцев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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