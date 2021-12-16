Орлов: «Почему портрета Дзюбы нет в академии «Спартака»? Ну ценить же надо своих воспитанников»

Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Спартак» за отсутствие портрета нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в академии клуба.

«Спартак» в свое время помог «Зениту» с Дзюбой, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге». — Я когда-то был в Сокольниках, где находится академия «Спартака», и там висит большой портрет капитана сборной СССР Игоря Нетто. А Артем — воспитанник «Спартака», был капитаном национальной команды. Почему портрета Дзюбы нет в академии «Спартака»? Ну ценить же надо своих воспитанников».

Напомним, Дзюба покинул «Спартак» в 2015 году на правах свободного агента и подписал контракт с «Зенитом». В нынешнем сезоне 33-летний нападающий забил 10 мячей и отдал девять результативных передач в 24 матчах за петербургскую команду.