Чебан и Мейтин с февраля прекращают свою работу в РПЛ

Как стало известно «СЭ», исполнительный директор Сергей Чебан и директор по безопастности Александр Мейтин с февраля 2022 года прекращают свою работу в РПЛ.

7 декабря Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Мейтин ушел в отпуск с последующим увольнением. Сообщалось, что его настойчиво попросили уйти в отставку из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Позже Мейтин рассказал «СЭ», что в отставку он не подавал.

22 ноября Сергей Чебан ушел от ответа на вопрос о возможной отставке.