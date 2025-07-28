Орлов: «Зенит» потрясающе играл против «Рубина» в первом тайме»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал итог матча «Рубин» — «Зенит» (2:2).

— На мой взгляд, ничья закономерна, — считает Орлов. — «Зенит» потрясающе смотрелся в первом тайме. Как играл Мостовой! Какое хладнокровие при пробитии пенальти! А как вам его выверенный навес точно на голову Кассьерры?

Все началось с отличного заброса Дугласа Сантоса. Мостовой здорово обработал мяч правой, ну и с левой исполнил все как надо! Я его все укорял за работу левой ногой, но Андрей был хорош. Замечательный навес — чуть выше головы защитника. И точно на Кассьерру. Идеально!

Конечно, после перерыва Андрей мог бы забить еще минимум один мяч. Моменты-то были. Но что поделать...