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Орлов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что игрокам «Зенита» не хватило настроя в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

— Почему «Зенит» отдал эту игру? Подопечные Семака расслабились. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Не хватает настроя... «Оренбург» превзошел питерцев прежде всего в желании. Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев. Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы. И в центре поля, и в штрафной. Эти ребята потрясающе работают с мячом, молниеносно переходят из обороны в атаку. Зенитовцы за ними просто не успевали. Как бежал этот реактивный Томпсон! Дуглас Сантос и Нино порой с ним не справлялись. Хорош был и Савельев. Настырный, агрессивный, запутывал защитников.

Понятно, что с первым голом «Оренбургу» немного повезло. Рикошет от Педро. Но здесь бразильцу не хватило опыта. Если бы на его месте был Баррриос, он бы, конечно, просчитал возможные риски и не стал так опрометчиво мяч выносить. Правда, и до гола у хозяев был один опасный момент, когда гостей выручил Адамов. То есть постепенно «Зенит» начал терять инициативу, — сказал «СЭ» Орлов.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков в&nbsp;матче с &laquo;Оренбургом&raquo; (1:2).«Что происходит с Глушенковым?! Куда все пропало? А Соболев остается Соболевым». Орлов — о поражении «Зенита»

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ФК Зенит
ФК Оренбург
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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