Орлов объяснил, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что игрокам «Зенита» не хватило настроя в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

— Почему «Зенит» отдал эту игру? Подопечные Семака расслабились. Причем уже не в первый раз в этом сезоне. Не хватает настроя... «Оренбург» превзошел питерцев прежде всего в желании. Я бы выделил трех футболистов в составе хозяев. Пуэбла, Томпсон и Гюрлюк создали сине-бело-голубым серьезные проблемы. И в центре поля, и в штрафной. Эти ребята потрясающе работают с мячом, молниеносно переходят из обороны в атаку. Зенитовцы за ними просто не успевали. Как бежал этот реактивный Томпсон! Дуглас Сантос и Нино порой с ним не справлялись. Хорош был и Савельев. Настырный, агрессивный, запутывал защитников.

Понятно, что с первым голом «Оренбургу» немного повезло. Рикошет от Педро. Но здесь бразильцу не хватило опыта. Если бы на его месте был Баррриос, он бы, конечно, просчитал возможные риски и не стал так опрометчиво мяч выносить. Правда, и до гола у хозяев был один опасный момент, когда гостей выручил Адамов. То есть постепенно «Зенит» начал терять инициативу, — сказал «СЭ» Орлов.

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