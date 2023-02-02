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Сегодня, 17:45

Орлов объяснил, почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о том, с какой парой центральных защитников «Зенит» начнет вторую часть сезона, и назвал главную проблему нашего футбола.

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— Приобретенный у «Коринтианса» 19-летний защитник Ренан — кот в мешке? Вряд ли сразу заиграет в основе «Зенита»?

— Надо понимать, что он присоединится к команде только в середине февраля. Потребуется какое-то время на адаптацию. Видел его по нарезкам матчей. Произвел хорошее впечатление. Но, думаю, его постепенно будут вводить в состав. Неслучайно же «Зенит» оставил Алипа.

— То есть весну команда Семака начнет с парой центральных защитников Родригао — Алип?

— Да, возможно. Но нужно еще посмотреть на конкуренцию Алипа и Чистякова. Ведь чем отличается Семак, например, от Луческу и Манчини? У него нет любимчиков. Он смотрит только на игровую форму подопечных. Есть по идее еще вариант перевода в центр обороны Дугласа Сантоса, если Круговой будет слева в порядке.

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— Летом к «Зениту» присоединится еще и Ду Кейрос. На днях чемпион СССР-1984 в составе ленинградцев Борис Чухлов затронул, наверное, весьма болезненную для питерских болельщиков тему. Вот что он сказал в интервью «РБ Спорт»: «Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита»...

— Его слова прежде всего критика в адрес тренеров академии «Зенита». Тут я согласен. Они, к сожалению, недорабатывают. Не хватает квалификации. И это вопрос не одного дня и даже не года. Сейчас этой темой занимается Аршавин. Есть способные ребята, никто не спорит. Но вы сравните с европейскими топ-клубами. Много ли там юных игроков дорастает до основы? Из потока — где-то один-два человека. Это мировая тенденция. Переход во взрослый футбол — серьезная проблема. Причем везде. Вопрос дискуссионный... Нам надо поднимать качество работы тренеров в детско-юношеском футболе. Это самая большая проблема в российском футболе! У нас банально не хватает сильных детских и юношеских специалистов! Их крайне мало. Ну когда парень переходит в молодежную команду, а у него не поставлен удар... И это после пяти лет в академии! Как же так? Как его обучали? Где школа? Надо проводить кастинги для тренеров, искать талантливых людей, обучать их.

РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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