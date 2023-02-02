Орлов объяснил, почему «Зенит» покупает бразильцев, а не растит молодежь
Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о том, с какой парой центральных защитников «Зенит» начнет вторую часть сезона, и назвал главную проблему нашего футбола.
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— Приобретенный у «Коринтианса» 19-летний защитник Ренан — кот в мешке? Вряд ли сразу заиграет в основе «Зенита»?
— Надо понимать, что он присоединится к команде только в середине февраля. Потребуется какое-то время на адаптацию. Видел его по нарезкам матчей. Произвел хорошее впечатление. Но, думаю, его постепенно будут вводить в состав. Неслучайно же «Зенит» оставил Алипа.
— То есть весну команда Семака начнет с парой центральных защитников Родригао — Алип?
— Да, возможно. Но нужно еще посмотреть на конкуренцию Алипа и Чистякова. Ведь чем отличается Семак, например, от Луческу и Манчини? У него нет любимчиков. Он смотрит только на игровую форму подопечных. Есть по идее еще вариант перевода в центр обороны Дугласа Сантоса, если Круговой будет слева в порядке.
— Летом к «Зениту» присоединится еще и Ду Кейрос. На днях чемпион СССР-1984 в составе ленинградцев Борис Чухлов затронул, наверное, весьма болезненную для питерских болельщиков тему. Вот что он сказал в интервью «РБ Спорт»: «Зачем «Зениту» академия, вообще трудно понять. Раньше говорили так: «Зенит» не может брать оттуда игроков, потому что ему нужны готовые футболисты для достижения результата. Приобретали ветеранов. Сейчас пошла другая тема: покупают молодежь из Бразилии. Куда идти ребятам из академии? Если не нужны ни игроки, ни тренеры из академии, ну разгоните ее тогда. Все равно никому не попасть в состав «Зенита»...
— Его слова прежде всего критика в адрес тренеров академии «Зенита». Тут я согласен. Они, к сожалению, недорабатывают. Не хватает квалификации. И это вопрос не одного дня и даже не года. Сейчас этой темой занимается Аршавин. Есть способные ребята, никто не спорит. Но вы сравните с европейскими топ-клубами. Много ли там юных игроков дорастает до основы? Из потока — где-то один-два человека. Это мировая тенденция. Переход во взрослый футбол — серьезная проблема. Причем везде. Вопрос дискуссионный... Нам надо поднимать качество работы тренеров в детско-юношеском футболе. Это самая большая проблема в российском футболе! У нас банально не хватает сильных детских и юношеских специалистов! Их крайне мало. Ну когда парень переходит в молодежную команду, а у него не поставлен удар... И это после пяти лет в академии! Как же так? Как его обучали? Где школа? Надо проводить кастинги для тренеров, искать талантливых людей, обучать их.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2