«Спартак» объявил стартовый состав на матч Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом»

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«Спартак» объявил стартовый состав на первый матч Winline Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом».

Стартовый состав: Максименко, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Литвинов, Денисов, Зобнин, Игнатов, Николсон, Зиньковский.

Состав «Ростова» на игру можно посмотреть по ссылке.

Начало матча «Ростов» — «Спартак» в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.