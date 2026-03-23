Орлов назвал моменты, которые его насторожили в игре «Зенита» против «Динамо»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал закономерной гостевую победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.
— Несмотря на победу над «Спартаком» в прошлом туре, я на страницах «СЭ» покритиковал команду Семака, особенно за первый тайм.
И в матче с «Динамо» мы увидели совсем другой «Зенит». Если помните, неделю назад от меня здорово досталось Глушенкову, которого заменили в перерыве поединка с красно-белыми. Разве я был не прав? Если тебе не дают мяч, зачем же обижаться и демонстративно стоять на поле, разводить руками, попрекать партнеров? Надо биться за мячи, выгрызать их, предлагать себя! Вот во встрече с бело-голубыми он этим и занимался. Именно его, а не Соболева, я бы назвал лучшим игроком матча.
Питерцы сыграли довольно солидно, собранно, строго. Гости прессинговали с первой же минуты, действовали от себя, с позиции силы. Против «Спартака» подопечные Семака почему-то так не играли, быстро отдали инициативу. Меня это, конечно, тогда сильно удивило. Вот я и пожурил футболистов сине-бело-голубых. Выходит, не зря (улыбается).
Понравилось, что сине-бело-голубые четко выполняли тренерский план Семака. Абсолютно закономерная победа.
Хотя некоторые моменты и тревожат. Мантуан, конечно, упустил Артура, когда тот сравнивал счет. Опытный крайний защитник должен в таких ситуациях двигаться навстречу мячу. А бразилец, увы, не почувствовал, что за его спиной уже находится соперник. Поэтому допускаю, что в ближайших турах мы справа уже увидим Караваева. Кстати, и Дивеев немного недоработал в этом эпизоде, не сместился в зону.
Пока еще не все получается у Вендела. Есть брак в передачах. Помните, как он сильно и неточно прострелил на Джона Джона до перерыва? А ведь момент был перспективный.
Но в целом «Зенит» заслужил твердую четверку. Добротная победа, очень красивые голы! Как забил Джон Джон! Он же нацеленно направлял мяч головой. Попал! Не подставил голову, а именно ударил. Семак его заменил? Возможно, бразилец не до конца еще готов физически. Но по его решениям на поле сразу же было ясно: мастер. То же самое можно сказать и про Дурана.
«Динамо», набравшее ход весной, мало что показало впереди. Почему? Питерцы почти все перекрыли, не позволили подбираться к своей штрафной, не давали пробивать. Гасили в зародыше атаки бело-голубых.
Я покритиковал Мантуана. Но и правый защитник «Динамо» Касерес меня не убедил. Он все время играет на грани фола. Грязно действует! И Иванов несколько раз сомневался, давать ему карточку или нет. На мой взгляд, Джон Джон посадил Касереса даже не на два, а на три «горчичника». Пересмотрите эпизоды, там нарушения, в принципе, тянут на применение к игроку санкций, — сказал Орлов «СЭ».
«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1