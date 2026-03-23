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Орлов назвал моменты, которые его насторожили в игре «Зенита» против «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал закономерной гостевую победу «Зенита» над «Динамо» (3:1) в 22-м туре РПЛ.

— Несмотря на победу над «Спартаком» в прошлом туре, я на страницах «СЭ» покритиковал команду Семака, особенно за первый тайм.

И в матче с «Динамо» мы увидели совсем другой «Зенит». Если помните, неделю назад от меня здорово досталось Глушенкову, которого заменили в перерыве поединка с красно-белыми. Разве я был не прав? Если тебе не дают мяч, зачем же обижаться и демонстративно стоять на поле, разводить руками, попрекать партнеров? Надо биться за мячи, выгрызать их, предлагать себя! Вот во встрече с бело-голубыми он этим и занимался. Именно его, а не Соболева, я бы назвал лучшим игроком матча.

Питерцы сыграли довольно солидно, собранно, строго. Гости прессинговали с первой же минуты, действовали от себя, с позиции силы. Против «Спартака» подопечные Семака почему-то так не играли, быстро отдали инициативу. Меня это, конечно, тогда сильно удивило. Вот я и пожурил футболистов сине-бело-голубых. Выходит, не зря (улыбается).

Понравилось, что сине-бело-голубые четко выполняли тренерский план Семака. Абсолютно закономерная победа.

Хотя некоторые моменты и тревожат. Мантуан, конечно, упустил Артура, когда тот сравнивал счет. Опытный крайний защитник должен в таких ситуациях двигаться навстречу мячу. А бразилец, увы, не почувствовал, что за его спиной уже находится соперник. Поэтому допускаю, что в ближайших турах мы справа уже увидим Караваева. Кстати, и Дивеев немного недоработал в этом эпизоде, не сместился в зону.

Пока еще не все получается у Вендела. Есть брак в передачах. Помните, как он сильно и неточно прострелил на Джона Джона до перерыва? А ведь момент был перспективный.

Но в целом «Зенит» заслужил твердую четверку. Добротная победа, очень красивые голы! Как забил Джон Джон! Он же нацеленно направлял мяч головой. Попал! Не подставил голову, а именно ударил. Семак его заменил? Возможно, бразилец не до конца еще готов физически. Но по его решениям на поле сразу же было ясно: мастер. То же самое можно сказать и про Дурана.

«Динамо», набравшее ход весной, мало что показало впереди. Почему? Питерцы почти все перекрыли, не позволили подбираться к своей штрафной, не давали пробивать. Гасили в зародыше атаки бело-голубых.

Я покритиковал Мантуана. Но и правый защитник «Динамо» Касерес меня не убедил. Он все время играет на грани фола. Грязно действует! И Иванов несколько раз сомневался, давать ему карточку или нет. На мой взгляд, Джон Джон посадил Касереса даже не на два, а на три «горчичника». Пересмотрите эпизоды, там нарушения, в принципе, тянут на применение к игроку санкций, — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

Геннадий Орлов о&nbsp;победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Динамо&raquo; (3:1).«Значит, не зря я критиковал Глушенкова. Исправился, был лучшим!» Орлов — о победе «Зенита» и голах Соболева

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 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
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10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
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