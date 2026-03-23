Карпукас о возможном предложении «Краснодара»: «Со мной лично никто это не обсуждал»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о предложениях от других клубов.

— Поступали ли предложения от других клубов?

— Пока еще нет, но трансферное окно еще далековато. До меня ничего не доходило.

— В СМИ всплывала информация об интересе «Краснодара».

— Со мной лично никто из «Краснодара» это не обсуждал.

23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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