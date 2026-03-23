Карпукас о возможном уходе из «Локомотива»: «Приоритет — остаться, но в жизни бывает все»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас высказался о возможном уходе из клуба.

— А ты рассматриваешь уход из клуба или в приоритете остаться в «Локомотиве»?

— Приоритет — остаться. Но в жизни бывает все. Не могу сейчас сказать, что я точно буду играть в «Локомотиве» еще лет пять. Хочу ли я? Хочу. Но это жизнь, посмотрим.

23-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 27 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

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