Ориньо — об игре «Химок»: «Нам надо больше забивать, лучше завершать атаки и более стабильно играть в обороне»

Защитник «Химок» Ориньо прокомментировал выступление команды в последних матчах.

«Нам надо больше забивать, лучше завершать атаки, последнюю передачу и в обороне играть более стабильно — мне в том числе. Надо продолжать усердно работать», — цитирует 29-летнего бразильца «РБ Спорт».

9 ноября «Химки» уступили «Ростову» (1:3) в матче 15-го тура РПЛ. После завершения первого круга подмосковная команда с 12 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.