Орещук: «Состав у «Динамо» не чемпионский, но в тройку попасть вполне по силам»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» порассуждал о перспективах бело-голубых в этом сезоне РПЛ.

— Перед Марцелом Личкой стоит задача попасть в тройку. Миссия невыполнима?

— Почему? Еще играть и играть. Состав у бело-голубых вполне себе приличный.

— Приличный?

— Да, он не чемпионский. Но в медали залезть точно по силам.

— Но все-таки нет Тюкавина.

— Это потеря. Но есть Маухуб. Почему он не играл с первых минут?

— Считаете его квалифицированным форвардом?

— Конечно. Добротный нападающий. Есть еще и Гладышев, который неплохо взаимодействует с Маухубом впереди.

Московское «Динамо» после 21 тура РПЛ набрало 39 очков и занимает пятое место в таблице.