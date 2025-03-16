Орещук — о Макарове, который сбил Бителло: «Игрок-профессионал не имеет права так ошибаться!»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» прокомментировал игру полузащитника Дениса Макаров в дерби с «Локомотивом» (1:2) в 21-м туре РПЛ.

— Как тогда быть с Макаровым? Сейчас в сети все только и обсуждают момент в концовке дерби, когда он сбил в чужой штрафной Бителло...

— Ой, господи... Я вообще не понимаю, что происходит с Макаровым. Мне тяжело говорить на эту тему. Не хотелось бы. Потому что игрок-профессионал не имеет права допускать такие ошибки. Не имеет права! Перед тобой твой же футболист, а ты его по ногам бьешь... Как так? Какой-то сюр, ей-богу.

— А ведь это был последний шанс спасти игру.

— Ну да. Мяч у Бителло, зачем ты у него пытаешься его отобрать?!

«Локомотив» набрал 40 очков и занимает 4-е место в таблице РПЛ, «Динамо» с 39 очками — на 5-й строчке.