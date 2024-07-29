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Орещук считает, что «Факелу» мог помешать фактор нового стадиона в матче с «Акроном»

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Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал неудачное выступление «Факела» на старте нового сезона РПЛ.

В 1-м туре воронежцы проиграли столичному «Динамо» в гостях со счетом 1:3, а во 2-м — дома «Акрону» со счетом 0:2. Матч с тольяттинцами «Факел» провел на новом домашнем стадионе, вмещающем чуть более 10 тысяч зрителей.

«Факел» все-таки поменял стадион в этом сезоне, еще не попал в свою тарелку. Иначе не могу объяснить такой провал команды на старте. Понятно, что московское «Динамо», которому они уступили в первом туре, — хорошая команда, сейчас на ходу. Тот результат закономерен.

А в домашнем матче с «Акроном» сказался, наверное, фактор нового стадиона. И удаление Маркова в конце первого тайма. После этого гости забили им два мяча. Пока понимания по игре «Факела» и его возможностям в РПЛ нет», — цитирует Орещука «РБ Спорт».

В следующем туре «Факел» встретится с «Краснодаром». Матч состоится в Воронеже 4 августа, начало — в 18:00 по московскому времени.

 

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
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 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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