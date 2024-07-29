Дюпин рассказал, как относится к конкуренции с Агкацевым

Голкипер «Краснодара» Юрий Дюпин рассказал о своей конкуренции со Станиславом Агкацевым за статус основного вратаря команды.

«У нас здоровая конкуренция, Стас здорово себя провяляет на тренировках. Против «Динамо» сыграл здорово, без ошибок. На тренировках я усердно работаю, и если будет шанс — обязательно использую его», — цитирует Дюпина «РБ Спорт».