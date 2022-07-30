Орещук считает, что «Динамо» и «Факел» сыграют вничью

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура против «Факела».

«Матч должен быть ярким, потому что полный стадион, билетов нет. «Динамо» играет в открытый футбол. «Факел» — одно из открытий нашего чемпионата. Никто не будет сидеть в обороне. Нас ждет яркая, красивая игра обоих клубов.

Мне бы хотелось, чтобы победило «Динамо». Но кажется, что команды сыграют вничью», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Матч «Динамо» — «Факел» состоится 30 июля. Начало в 15:00 по московскому времени.