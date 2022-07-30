Фанаты ЦСКА с флагами поддержали команду во время тренировки

Фанаты ЦСКА поддержали команду во время тренировки перед матчем третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

Встреча состоится в воскресенье, 31 июля, и начнется в 15.00 по московскому времени. Игра пройдет в Нижнем Новгороде.

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Напомним, что фанаты красно-синих бойкотировали матчи из-за внедрения Fan ID.