Актер Баринов назвал результат, который будет считаться удачным для «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура РПЛ против «Зенита».

«Пока нет никаких веселых ожиданий. Не знаю, кто займет место в воротах. Я считаю, что должен стоять Гильерме. Он опытный, это нужно, чтобы руководить защитой. Надежда есть на Баринова и Миранчука. «Зенит» — однозначный фаворит. Они могут попасться на том, недооценят «Локомотив» или переоценят себя. Ничья будет удачей для «Локомотива», — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч 3-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 июля. Игра начнется в 17.30 по московскому времени.