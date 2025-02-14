Орещук: «Тарханову руку не подам никогда»
Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его избили в кабинете Александра Тарханова, когда тот тренировал ЦСКА.
— В прежних интервью рассказывали, как вас избивал в кабинете главного тренера ЦСКА Тарханова какой-то гражданин. Когда отказывались уезжать на контракт в «Легию».
— Так.
— Ваш рост — 196. Что ж не ответили?
— Пф-ф! Я ж еще пацан был, 19 лет! А их трое — каждый выше меня и в плечах шире. Здоровенные мужики без шеи.
— Навернули серьезно?
— С локтя один дал — все лицо разворотил. Нос сломал.
— Удивительно, что культурнейший Тарханов практиковал подобные методы.
— Его не было, вышел из кабинета. Типа позвонил кто-то. До этого я Тарханову говорил: «Не поеду ни в какую Польшу, даже не просите».
— Почему?
— Я только из Кореи вернулся, мне хороший контракт давали. Пять тысяч долларов в месяц!
— Сколько ж вам в ЦСКА платили, если в Корею рвались?
— 250 долларов. Еще и в чемпионскую команду звали, «Ильву». Я сидел в аэропорту, вылет через несколько часов. Тут примчался селекционер Светиков из ЦСКА, снял с рейса: «Срочно в офис, подпишешь документы. В Корею свою полетишь завтра». Я и не заподозрил ничего. Вдруг новости: «Корея отменяется, тебя в Польше ждут».
А я за три года до этого был в Варшаве. Мы из Новороссийска с командой ездили туда на автобусе икру продавать. Я же помнил эту картину!
— Что не так?
— По сравнению с Сеулом — дыра дырой. Вот и упирался. В итоге Светиков полетел со мной, за меня поляки наликом рассчитались. Открыл дипломат — там 400 тысяч долларов!
А время спустя ЦСКА принял Садырин, позвонил мне: «Выясни в «Легии», сколько за тебя заплатили». — «Что выяснять? Я и так знаю — 400 тысяч». — «А по документам проходит 17 с половиной».
— Про ваше избиение Тарханову задавали вопросы не раз. Александр Федорович не колется: «Орещук врет».
— А что ему еще говорить? Свидетелей нет, лишь мои слова. Зато полетел я в Варшаву с двумя тампонами в носу и синяками под глазами. Поляки охренели от этой картины! Спрашивают: «Что с тобой?» — «На тренировке головой ударили».
— Платили-то сколько?
— Ту же пятерку. В деньгах я не потерял. Мне еще Светиков из того дипломата совал 20 тысяч. Но я вернул: «Оставьте себе с Александром Федоровичем».
— С Тархановым здороваетесь?
— Головой ему при встрече киваю. Руку не подам никогда.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1