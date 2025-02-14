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Орещук: «Тарханову руку не подам никогда»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Тарханов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его избили в кабинете Александра Тарханова, когда тот тренировал ЦСКА.

— В прежних интервью рассказывали, как вас избивал в кабинете главного тренера ЦСКА Тарханова какой-то гражданин. Когда отказывались уезжать на контракт в «Легию».

— Так.

— Ваш рост — 196. Что ж не ответили?

— Пф-ф! Я ж еще пацан был, 19 лет! А их трое — каждый выше меня и в плечах шире. Здоровенные мужики без шеи.

— Навернули серьезно?

— С локтя один дал — все лицо разворотил. Нос сломал.

— Удивительно, что культурнейший Тарханов практиковал подобные методы.

— Его не было, вышел из кабинета. Типа позвонил кто-то. До этого я Тарханову говорил: «Не поеду ни в какую Польшу, даже не просите».

— Почему?

— Я только из Кореи вернулся, мне хороший контракт давали. Пять тысяч долларов в месяц!

— Сколько ж вам в ЦСКА платили, если в Корею рвались?

— 250 долларов. Еще и в чемпионскую команду звали, «Ильву». Я сидел в аэропорту, вылет через несколько часов. Тут примчался селекционер Светиков из ЦСКА, снял с рейса: «Срочно в офис, подпишешь документы. В Корею свою полетишь завтра». Я и не заподозрил ничего. Вдруг новости: «Корея отменяется, тебя в Польше ждут».

А я за три года до этого был в Варшаве. Мы из Новороссийска с командой ездили туда на автобусе икру продавать. Я же помнил эту картину!

— Что не так?

— По сравнению с Сеулом — дыра дырой. Вот и упирался. В итоге Светиков полетел со мной, за меня поляки наликом рассчитались. Открыл дипломат — там 400 тысяч долларов!

А время спустя ЦСКА принял Садырин, позвонил мне: «Выясни в «Легии», сколько за тебя заплатили». — «Что выяснять? Я и так знаю — 400 тысяч». — «А по документам проходит 17 с половиной».

— Про ваше избиение Тарханову задавали вопросы не раз. Александр Федорович не колется: «Орещук врет».

— А что ему еще говорить? Свидетелей нет, лишь мои слова. Зато полетел я в Варшаву с двумя тампонами в носу и синяками под глазами. Поляки охренели от этой картины! Спрашивают: «Что с тобой?» — «На тренировке головой ударили».

— Платили-то сколько?

— Ту же пятерку. В деньгах я не потерял. Мне еще Светиков из того дипломата совал 20 тысяч. Но я вернул: «Оставьте себе с Александром Федоровичем».

— С Тархановым здороваетесь?

— Головой ему при встрече киваю. Руку не подам никогда.

Роман Орещук.Роман Орещук: «Лера Кудрявцева сделала грудь на мои деньги»

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Александр Тарханов
Роман Орещук
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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