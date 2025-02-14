Орещук: «Тарханову руку не подам никогда»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как его избили в кабинете Александра Тарханова, когда тот тренировал ЦСКА.

— В прежних интервью рассказывали, как вас избивал в кабинете главного тренера ЦСКА Тарханова какой-то гражданин. Когда отказывались уезжать на контракт в «Легию».

— Так.

— Ваш рост — 196. Что ж не ответили?

— Пф-ф! Я ж еще пацан был, 19 лет! А их трое — каждый выше меня и в плечах шире. Здоровенные мужики без шеи.

— Навернули серьезно?

— С локтя один дал — все лицо разворотил. Нос сломал.

— Удивительно, что культурнейший Тарханов практиковал подобные методы.

— Его не было, вышел из кабинета. Типа позвонил кто-то. До этого я Тарханову говорил: «Не поеду ни в какую Польшу, даже не просите».

— Почему?

— Я только из Кореи вернулся, мне хороший контракт давали. Пять тысяч долларов в месяц!

— Сколько ж вам в ЦСКА платили, если в Корею рвались?

— 250 долларов. Еще и в чемпионскую команду звали, «Ильву». Я сидел в аэропорту, вылет через несколько часов. Тут примчался селекционер Светиков из ЦСКА, снял с рейса: «Срочно в офис, подпишешь документы. В Корею свою полетишь завтра». Я и не заподозрил ничего. Вдруг новости: «Корея отменяется, тебя в Польше ждут».

А я за три года до этого был в Варшаве. Мы из Новороссийска с командой ездили туда на автобусе икру продавать. Я же помнил эту картину!

— Что не так?

— По сравнению с Сеулом — дыра дырой. Вот и упирался. В итоге Светиков полетел со мной, за меня поляки наликом рассчитались. Открыл дипломат — там 400 тысяч долларов!

А время спустя ЦСКА принял Садырин, позвонил мне: «Выясни в «Легии», сколько за тебя заплатили». — «Что выяснять? Я и так знаю — 400 тысяч». — «А по документам проходит 17 с половиной».

— Про ваше избиение Тарханову задавали вопросы не раз. Александр Федорович не колется: «Орещук врет».

— А что ему еще говорить? Свидетелей нет, лишь мои слова. Зато полетел я в Варшаву с двумя тампонами в носу и синяками под глазами. Поляки охренели от этой картины! Спрашивают: «Что с тобой?» — «На тренировке головой ударили».

— Платили-то сколько?

— Ту же пятерку. В деньгах я не потерял. Мне еще Светиков из того дипломата совал 20 тысяч. Но я вернул: «Оставьте себе с Александром Федоровичем».

— С Тархановым здороваетесь?

— Головой ему при встрече киваю. Руку не подам никогда.