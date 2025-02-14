Орещук — о Хохлове: «Когда я попал в аварию, Дима взял на себя все. Мою транспортировку в больницу, полностью организовал и оплатил операцию»
Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды попал в аварию.
— Про Хохлова есть история, которая покажет, какой это чудесный человек?
— В 2007-м я попал в аварию под Солнечногорском. Дима взял на себя все.
— Что значит — «все»?
— Мою транспортировку в больницу. Полностью организовал и оплатил операцию. Закрыл вопросы с милицией... Я из Питера ехал, перегонял свой «Мерседес».
— Была ночь?
— Нет, утро, девять часов. 22 июня. Пустая трасса. В область много машин, в Москву — почти никого.
Ровно через месяц на этом же месте случилось знаменитое ДТП. Поищите на YouTube, оно есть. BMW и Mercedes обгоняют друг друга, ребята снимают. BMW уходит на обочину, хочет проскочить там. Ее разворачивает — и в бензоколонку. Взрыв! Неужели не помните? Везде это видео крутили.
— А у вас что было?
— На встречку вылетает машина, я от нее резко ухожу вправо — и в автобус, притормозивший на остановке. Ты-дым!
— Сколько застыло на спидометре? 200?
— 130-140. Для «Мерседеса» и пустой трассы — ерунда.
— Тот, кто спровоцировал аварию, исчез?
— Естественно.
— Что первое увидели, когда очнулись?
— Рядом со мной сидел друг, спал. На какое-то время я, наверное, потерял сознание. Потом открываю глаза — он не шевелится.
— Насмерть?
— Да. Был пристегнут. Но от удара неудачно откинулся, ударился виском. Мой близкий товарищ, из Новороссийска. Больно вспоминать.
— Родители его вас не винили?
— А в чем я виноват? В том, что живой остался? Заявление на меня они не писали.
— Вы-то выжили чудом?
— Вот, глядите, какой шрам (расстегивает рубашку). Рука была почти отрезана. На коже висела.
— Ох.
— У «Мерседеса» была стеклянная крыша — она сложилась буквой V. Руку, можно сказать, вырвало. Я, шатаясь, выхожу, ничего не понимаю. Мне говорят: «Что с рукой?» Смотрю — уф-ф! Болтается! Но ничего, две операции, все пришили.
— Как получилось, что Хохлов занимался вашей транспортировкой?
— Гаишники взяли мой телефон, набрали последний номер. Мы как раз с Димкой созванивались... Услышав об аварии, он ответил: «Сейчас все решим». Сделал так, что меня отвезли не в сельскую больничку, а в академию наук.
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|В
|Н
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|0
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|2
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|19
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3
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|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
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|9.10
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|10.10
|13:00
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|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
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|10.10
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|10.10
|19:30
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|Г
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|П
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Зенит
|4
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Спартак
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|Ж
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|1
|3
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Рубин
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|1
|2
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