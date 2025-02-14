Орещук — о Хохлове: «Когда я попал в аварию, Дима взял на себя все. Мою транспортировку в больницу, полностью организовал и оплатил операцию»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как однажды попал в аварию.

— Про Хохлова есть история, которая покажет, какой это чудесный человек?

— В 2007-м я попал в аварию под Солнечногорском. Дима взял на себя все.

— Что значит — «все»?

— Мою транспортировку в больницу. Полностью организовал и оплатил операцию. Закрыл вопросы с милицией... Я из Питера ехал, перегонял свой «Мерседес».

— Была ночь?

— Нет, утро, девять часов. 22 июня. Пустая трасса. В область много машин, в Москву — почти никого.

Ровно через месяц на этом же месте случилось знаменитое ДТП. Поищите на YouTube, оно есть. BMW и Mercedes обгоняют друг друга, ребята снимают. BMW уходит на обочину, хочет проскочить там. Ее разворачивает — и в бензоколонку. Взрыв! Неужели не помните? Везде это видео крутили.

— А у вас что было?

— На встречку вылетает машина, я от нее резко ухожу вправо — и в автобус, притормозивший на остановке. Ты-дым!

— Сколько застыло на спидометре? 200?

— 130-140. Для «Мерседеса» и пустой трассы — ерунда.

— Тот, кто спровоцировал аварию, исчез?

— Естественно.

— Что первое увидели, когда очнулись?

— Рядом со мной сидел друг, спал. На какое-то время я, наверное, потерял сознание. Потом открываю глаза — он не шевелится.

— Насмерть?

— Да. Был пристегнут. Но от удара неудачно откинулся, ударился виском. Мой близкий товарищ, из Новороссийска. Больно вспоминать.

— Родители его вас не винили?

— А в чем я виноват? В том, что живой остался? Заявление на меня они не писали.

— Вы-то выжили чудом?

— Вот, глядите, какой шрам (расстегивает рубашку). Рука была почти отрезана. На коже висела.

— Ох.

— У «Мерседеса» была стеклянная крыша — она сложилась буквой V. Руку, можно сказать, вырвало. Я, шатаясь, выхожу, ничего не понимаю. Мне говорят: «Что с рукой?» Смотрю — уф-ф! Болтается! Но ничего, две операции, все пришили.

— Как получилось, что Хохлов занимался вашей транспортировкой?

— Гаишники взяли мой телефон, набрали последний номер. Мы как раз с Димкой созванивались... Услышав об аварии, он ответил: «Сейчас все решим». Сделал так, что меня отвезли не в сельскую больничку, а в академию наук.