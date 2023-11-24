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Сегодня, 14:41

Орещук назвал «Динамо» неудобным соперником для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых в матче с ЦСКА.

«Сейчас «Динамо» немного сильнее ЦСКА, но армейцы тоже неплохо выглядят. «Динамо» в последних матчах показывает хороший футбол. Бело-голубые всегда хорошо играют с ЦСКА. Для армейцев «Динамо» очень неудобный соперник. Исходя из этого, как минимум должна быть ничья. Погодные условия могут сказаться на результативности команд? Поле будет в хорошем состоянии, мы же не в 90-х живем. Это не будет проблемой», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17.30 (мск).

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. Бело-голубые также набрали 25 очков, но идут на третьей строчке, опережая красно-синих и находящиеся на четвертой строчке «Крылья Советов» по дополнительным показателям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-dinamo-neudobny-j-sopernik-dlya-tsska-poe-tomu-budet-kak-minimum-nich-ya/
Роман Орещук
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ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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Роман Ежов

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