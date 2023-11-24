Орещук назвал «Динамо» неудобным соперником для ЦСКА

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых в матче с ЦСКА.

«Сейчас «Динамо» немного сильнее ЦСКА, но армейцы тоже неплохо выглядят. «Динамо» в последних матчах показывает хороший футбол. Бело-голубые всегда хорошо играют с ЦСКА. Для армейцев «Динамо» очень неудобный соперник. Исходя из этого, как минимум должна быть ничья. Погодные условия могут сказаться на результативности команд? Поле будет в хорошем состоянии, мы же не в 90-х живем. Это не будет проблемой», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17.30 (мск).

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. Бело-голубые также набрали 25 очков, но идут на третьей строчке, опережая красно-синих и находящиеся на четвертой строчке «Крылья Советов» по дополнительным показателям.