Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:00

«Оренбург» — «Урал»: трансляция матча 3-го тура РПЛ

Матч между «Оренбургом» и «Уралом» в 3-м туре РПЛ начнется в 17:30
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «Урал».
Фото ФК «Урал»

5 августа состоится матч «Оренбург» — «Урал» в рамках 3-го тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Урал

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» Эфир стартует в 17:15. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Оренбург» — «Урал».

Последняя очная встреча соперников закончилась со счетом 2:1 в пользу «Урала».

Игру рассудит Рафаэль Шафеев, ассистентами судьи будут Дмитрий Чельцов и Хамид Талаев. Резервным арбитром назначен Анатолий Жабченко. За ВАР будет отвечать Василий Казарцев.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Оренбург
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самсонова победила украинку Костюк и вышла в полуфинал в Вашингтоне
Дана Уайт — энергетический монстр. Не выгорел за 20 лет адской работы, называет молодежь слабаками и трусами
Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 3-й тур: ЦСКА — «Локомотив», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи
«Крылья Советов» — «Ростов»: видео голов
«Крылья Советов» с разгромным счетом обыграли «Ростов» в матче РПЛ
«Крылья Советов» разгромили «Ростов» со счетом 5:1. Онлайн трансляция матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: Ежов забил пятый гол самарцев
В «Спартаке» объяснили отсутствие Николсона и Селихова в заявке на матч с «Рубином»
«Крылья Советов» — «Ростов»: самарцы забили после ошибки Песьякова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Спартак»: трансляция матча 3 тура РПЛ

Салтыков стал самым молодым игроком, оформившим дубль в дебютном матче в старте в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
3
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
4
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
5
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости