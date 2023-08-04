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4 августа, 17:30

«Оренбург» — «Урал»: время начала и где смотреть матч 3-го тура РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Уралом» в 3-м туре РПЛ 6-го августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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ФК «Оренбург».
Фото ФК «Оренбург»

В субботу, 5 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Уралом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Оренбург» — «Урал».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» Эфир стартует в 17:15. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Урал

«Оренбург» в первых двух турах РПЛ набрал только 1 очко, уступив «Спартаку» и сыграв вничью с «Рубином» (1:1). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Урал» имеет в своем активе 4 очка после победы над ЦСКА (3:2) и ничьей с «Пари НН» (0:0). Клуб из Екатеринбурга занимает седьмую строчку.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Оренбург
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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