В субботу, 5 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Уралом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Оренбург» — «Урал».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» Эфир стартует в 17:15. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«Оренбург» в первых двух турах РПЛ набрал только 1 очко, уступив «Спартаку» и сыграв вничью с «Рубином» (1:1). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Урал» имеет в своем активе 4 очка после победы над ЦСКА (3:2) и ничьей с «Пари НН» (0:0). Клуб из Екатеринбурга занимает седьмую строчку.

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